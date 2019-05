Wybory do Europarlamentu 2019. Jak głosować w innym mieście?

W wyborach do Europarlamentu 2019 polscy obywatele, którzy ukończyli 18. rok życia, mogą głosować w Obwodowych Komisjach Wyborczych w miejscu swojego zameldowania. Jednak istnieje również możliwość głosowania poza miejscem stałego zamieszkania. Jak głosować w innym mieście?

Kto może głosować w wyborach do Europarlamentu 2019?

Oddając głos w wyborach do Europarlamentu 2019, wystarczy spełniać 2 warunki: posiadać czynne lub bierne prawo wyborcze;

być wpisanym do rejestru wyborców.

Pierwszy wiąże się z ukończeniem 18. roku życia oraz posiadaniem pełni praw publicznych. Natomiast konieczność figurowania w rejestrze wyborców związana jest ze sporządzanym przez komisje wyborcze spisem wyborców, czyli obywateli mających prawo oddać głos na terenie danego obwodu. Jeżeli jesteśmy zameldowani w miejscu zamieszkania, to nasze nazwisko jest z urzędu wpisywane do rejestru. W przypadku, gdy nie mieszkamy w miejscu meldunku, koniecznym jest zgłoszenie chęci głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Urzędzie Gminy naszego pobytu.

Jak głosować w innym mieście w wyborach do Europarlamentu 2019?

Nie każdy Polski obywatel będzie miał możliwość wzięcia udziału w wyborach do PE 2019 w miejscu swojego zamieszkania. Pozostaje pytanie, jak głosować w innym mieście? Państwowa Komisja Wyborcza daje nam 3 możliwości:

Wpisanie do rejestru wyborców

Wpisanie swojego nazwiska do rejestru wyborców w wyborach do Europarlamentu 2019 to opcja długoterminowa. Nasze dane będą figurować w spisie Urzędu Gminy do momentu, w którym nie zdecydujemy się ich usunąć. Będzie to idealne rozwiązanie dla osób, które głosują w innym mieście i wiedzą, że niedługo stanie się ono ich stałym miejscem zamieszkania.

Aby zdążyć przed niedzielnymi wyborami, wniosek należy przedłożyć w danym Urzędzie Gminy najpóźniej do 21 maja. Można tego dokonać osobiście lub online na platformie ePUAP.

Dopisanie do rejestru wyborców

Tymczasowym rozwiązaniem dla osób, które chcą wiedzieć, jak głosować w innym mieście, będzie złożenie wniosku o dopisanie nazwiska do rejestru wyborców. Aby tego dokonać, trzeba znać adres miejsca swojego pobytu w niedzielę 26 maja. Podanie musi zawierać Twoje dane osobowe. Uwzględnij w nim: imię i nazwisko,

imię ojca,

datę urodzenia,

numer PESEL,

adres zamieszkania,

adres pobytu czasowego w dniu wyborów.

Podobnie jak w przypadku wpisania do rejestru, wniosek można zanieść do Urzędu Gminy osobiście oraz złożyć przez internet korzystając z platformy ePUAP. Urzędnik potrzebuje około 5 dni na zweryfikowanie danych, więc ostatecznym terminem na składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019 jest 21 maja.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Zaświadczenie o prawie do głosowania uprawnia do wzięcia udziału w wyborach do PE 2019 na terenie całej Polski oraz Unii Europejskiej. Aby pobrać dokument, wystarczy złożyć wniosek o wydanie go w Urzędzie Gminy, w której figurujemy na liście wyborców. We wniosku należy podać imię i nazwisko, numer PESEL oraz miejsce zamieszkania. Treść dokumentu można zawrzeć w słowach: "Proszę o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w obwodzie miejsca pobytu w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r."

Wydane przez UG zaświadczenie o prawie do głosowania, należy zabrać ze sobą, udając się do lokalu wyborczego.

Jak głosować w innym mieście? Technika głosowania

Udając się na wybory, trzeba pamiętać o posiadaniu ważnego paszportu lub dowodu osobistego, ponieważ członkowie Obwodowych Komisji Wyborczych mają obowiązek sprawdzenia tożsamości każdego wyborcy przed wydaniem mu karty do głosowania.

Gdy dostaniemy kartę do głosowania, warto sprawdzić, czy w prawym dolnym rogu widnieje stempel Obwodowej Komisji Wyborczej oraz pieczęć Okręgowej Komisji Wyborczej. Głosujemy, stawiając "x" w okienku przy nazwisku naszego kandydata. Osoby kandydujące będą pogrupowane według komitetów wyborczych, do których przynależą. Chcąc oddać ważny głos, należy umieścić tylko jeden krzyżyk w obrębie jednego okienka. Jeżeli oddamy pustą kartę, nasz głos będzie nieważny.