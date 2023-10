Wybory 2023. Jak głosować? Prawo wyjaśnia, jak wrzucić kartę do urny wyborczej

W najbliższą niedzielę 15 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. Głosowanie odbędzie się w lokalach wyborczych w godzinach 7:00-21:00. Ostatnią czynnością, która zakończy proces decyzyjny wyborcy, będzie wrzucenie kart do głosowania do urny wyborczej. W jaki sposób zrobić to prawidłowo?