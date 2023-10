Wybory 2023. Czy na karcie do głosowania można coś dopisać?

Wybory parlamentarne 2023. Wpływ dopisków na karcie do głosowania na ważność głosu

Osoby, które wezmą udział w wyborach do Sejmu i Senatu otrzymają dwie karty do głosowania, na których znajdą się nazwiska kandydatów do Izby wyższej i Izby niższej parlamentu. Czy wykonanie na nich dopisku, rysunku lub notatki wpłynie na ważność oddanego głosu? Jak wskazuje Kodeks wyborczy - nie.