Wybory 2020. Szymon Hołownia o kampanii PO. "Żal mi Małgorzaty Kidawy-Błońskiej"

Szymon Hołownia skomentował prawdopodobną rezygnację Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z wyścigu o fotel prezydenta. Kandydat w wyborach 2020 uważa, że nowy rywal nie będzie miał wpływu na jego kampanię. - Zaczyna to przypominać brazylijską telenowelę. Słyszymy, że Kidawa-Błońska nie chce rezygnować, a jej koledzy utrzymują, że tak się stanie. Wiele osób chce się na tej sytuacji pożywić - mówił Hołownia na antenie Polsat News.

Były dziennikarz ma nadzieję, że sytuacja wyjaśni się jak najszybciej. - Bardzo żal mi Kidawy-Błońskiej. Ja ją szanuję, ale wielu jej kolegów zachowuje się szalenie nieelegancko. Trzeba uczciwie powiedzieć, że to prostu nie fair. Jest coś niefajnego w tym, kiedy zwalniają cię bez twojej wiedzy na Twitterze, Facebooku czy w innym miejscu - powiedział bezpartyjny kandydat w wyborach prezydenckich 2020.

Hołownia zwrócił uwagę, że taktyka PO może okazać się ryzykowna, ze względu na konieczność zbierania podpisów. Twierdzi, że "PiS może ograć Platformę Obywatelską". - Marzę o Polsce, w której wewnętrzne życie jednej z partii nie będzie nas do tego stopnia wciągało. Mamy ważniejsze problemy - podkreślił były dziennikarz. Zaznaczył również, że będzie "konfrontował swoje wizje Polski" z Rafałem Trzaskowskim, o ile to on zostanie wybrany.