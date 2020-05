Rafał Trzaskowski kandydatem? Adam Bielan: to początek "wojny na górze"

Według Bielana wycofanie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z wyścigu o Pałac Prezydencki "pokazuje kłamstwo liderów tej formacji". - Pamiętam, jak Borys Budka i Marcin Kierwiński chodzili po mediach i twierdzili, że opóźnienie wyborów nie ma na celu wymiany kandydatki. To pokazuje, że kłamali - twierdził w rozmowie z Polsat News rzecznik sztabu prezydenta.

Przypomnijmy, że według doniesień medialnych to właśnie Bielan miał stać za majowym terminem wyborów prezydenckich i namawiać do tego Jarosława Kaczyńskiego. - Nasza formacja to ugrupowanie demokratyczne i każdy może mieć swoje zdanie na temat wyborów- komentował te doniesienia w programie "Tłit" Jarosław Gowin.