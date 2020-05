Wybory 2020. Małgorzata Kidawa-Błońska wycofuje się z wyścigu o prezydenturę

Wybory 2020. Kidawa-Błońska "sfrustrowana"

- Małgorzata Kidawa-Błońska jest najlepszą kandydatką opozycji. Będzie bardzo dobrym prezydentem Polski - mówił jeszcze kilka miesięcy temu na konferencji w Senacie Rafał Trzaskowski. Teraz - według informacji Wirtualnej Polski - Kidawa-Błońska jest - jak ujmuje to jeden z polityków - "sfrustrowana" i "rozgoryczona" sytuacją, w jakiej się znalazła. - Do samego końca nie chciała rezygnować ze startu, walczyła o swoją kandydaturę - mówią w Platformie Obywatelskiej.

Wybory 2020. Pełna mobilizacja w PO - szykuje się zbiórka podpisów

Jeśli informacja o kandydowaniu Trzaskowskiego zostanie ogłoszona, to dla Platformy Obywatelskiej oznacza to dwie rzeczy: po podpisaniu przez Andrzeja Dudę ustawy o wyborach "hybrydowych" konieczna będzie nowa zbiórka 100 tys. podpisów pod nową kandydaturą. Dodatkowo Trzaskowski (jeśli wygra wybory) będzie zmuszony do dymisji z fotela prezydenta miasta - w jego miejsce najprawdopodobniej zostanie wyznaczony komisarz, aż do czasu wyboru nowego prezydenta Warszawy.