Wybory 2020. Szymon Hołownia publikuje 4 badania. Wyniki mogą zaskakiwać

Kandydat na prezydenta chciał, by różne firmy badawcze w tym samym czasie zadały te same pytania. Na podstawie wyników jego sztab wnioskuje, że "to właśnie Szymon Hołownia ma największą szansę na drugą turę z obecnym prezydentem". "I przestroga: druga tura nie dojdzie do skutku, jeśli Polacy zbojkotują wybory" - zaznaczono.