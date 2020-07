WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze sebastian kaleta + 2 wybory prezydenckie 2020Rafal Trzaskowski Luiza Pastuszka 1 godzinę temu Wybory 2020. Sebastian Kaleta o Trzaskowskim: "rozpala emocje wokół podziałów społecznych i politycznych" Gościem programu WP "Newsroom" był Sebastian Kaleta. Wiceminister sprawiedliwości poproszony został o odniesienie się do cytatu Cezarego... Rozwiń Zacznę od cytatu z Cezarego tomczy … Rozwiń Transkrypcja: Zacznę od cytatu z Cezarego tomczyka jesteśmy przeciwni możliwość adoptowania dzieci przez pary jednopłciowe to jest nasze ostateczne zdanie w tej sprawie to kończę sprawę jest można powiedzieć przedsmakiem zakończenia sprawy ponieważ że Rozumiem że oznacza to że pan Cezary Tomczyk zagłosuję za zmianę Konstytucji którą zaproponował pan prezydent Andrzej Duda i tylko miasta deklaracja że zagłosuję za tą zmianą która proponuje pan prezydent Andrzej Duda można odebrać czy rzeczywiście pan Tomczyk i jego bardzo bliski bardzo bliski i polityk Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski będą za tą choinkę bo dzisiaj jechałem Rafał Trzaskowski pytał na w jednym z więzów Dlaczego prezydent zajmuje się sprawami które nie są najważniejsze i sprawami ta Polaków na przykład służba zdrowia jest ważniejsza a nie adoptowanie dzieci przez pary homoseksualne bo takiego tematu w ogóle w polskiej dyskusji nie ma No tam prezydenta kolega Służby Zdrowia w ostatnich latach był bardzo dużo Dzięki bardzo dobrej współpracy z rządem finansowanie służby zdrowia wzrostu w ostatnich latach o kilkadziesiąt procent bezwzględnych jest to ponad 30 miliardów złotych więc te sprawy są zainteresowani prezydenta Andrzeja Dudy i co jest istotne Max czym się w tych samych pochwalić Rafał Trzaskowski zaliczce można powiedzieć Chodzi o skale sprawy choćby tylko dodatkowe dyżury jak specjalistów każdy jest dzień nic z tego nie zrobił więc pani Misia może może Fakt nie ma to może faktycznie warto namawiać prezydenta do tego żeby wziął udział w debacie bo wtedy mogliby sobie tacy politycy 2 i wyjaśnić to co jest ważne to nie jest ważne kto ma jakie temat sobie porozmawiać z tobą żałuje pan że debaty nie będzie i nie było pan prezydent Andrzej Duda wskazał jaka formuła organizacji debaty jest najbardziej można powiedzieć rozsądna i gwarantuje obiektywizm przy takiej debacie to znaczy zaprosił stacja największa telewizyjna żeby wspólnie przygotowały taką debatę niestety ale porozumienia w tym zakresie nie widać no to oczywiście można polewać się natomiast pan prezydent Andrzej Duda dotychczas organizowanych debatach uczestniczył No tak ale tamten debaty też rozumiem nie było obiektywne No bo nie było trzeba stacji telewizyjnych było TVP generalnie może by w takim razie przystąpić do tej debaty gdzie indziej i już a nie ścigać się na to kto jest większym tchórzem to jest niczym tylko rem Panie lektorze to są określenia które które debacie publicznej podnosi Rafał Trzaskowski co tym bardziej pokazuje że próbuję coraz silniej rozpalać emocje wokół podział polityczny w Polsce to jest bardzo dla debaty publicznej szkodliwe można ubolewać że trzy największy telewizji porozumienia nie znalazły pan prezydent codziennie spotyka się z Polakami i rozmawia o ważnej stron po Trzaskowski w ostatnich dniach Bały się spotkać wchodził to jest posłami naszej opcji kilka dni temu na oczyszczalni Czajka więc tym bardziej można powiedzieć że to jego deklarację o odwadze do merytorycznej rozmowy są niezbyt