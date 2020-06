Wybory 2020. Robert Biedroń apeluje do prezydenta: spotkajmy się

Jednak Robert Biedroń nie ma złudzeń, że temat wykluczenia osób LGBT z życia publicznego to nie tylko ostatnie wypowiedzi czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości. - PO, podobnie jak PiS, nie załatwi nam wspólnoty. Ten konflikt trwa od 15 lat i jest to wojna, w której nic innego się nie liczy jak interes partyjny - przekonywał polityk. - Jestem rozczarowany także postawą Prezydenta RP, który nas obraża. Robi to niestety też telewizja publiczna, mówiąc o jakiejś ideologii, atakując człowieka, atakując ludzi - stwierdził Biedroń.