Andrzej Duda zaprosił aktywistę LGBT do Pałacu Prezydenckiego. "Trzymam go za słowo"

Prezydent po jednym ze spotkań wyborczych rozmawiał z działaczem LGBT. Aktywista stwierdził, że to nie były najlepsze warunki do wymiany zdań, więc dostał zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego. Bartosz Staszewski zarzucił Andrzejowi Dudzie, że "powinien wstydzić się swoich słów".

Andrzej Duda zaprosił aktywistę LGBT do Pałacu Prezydenckiego. "Trzymam go za słowo" (Facebook)