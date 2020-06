Wybory 2020. Andrzej Duda mówi w Lublinie o "atakach" po słowach o LGBT. Protest podczas wiecu

Oprócz sympatyków na wydarzeniu pojawili się też przeciwnicy prezydenta. Część z nich miało ze sobą transparenty "Duda przeproś za Czarnka", "Wstydzę się za Czarnka", "Jesteśmy ludźmi, nie ideologią". Skandowali również hasło "Andrzej Duda to obłuda".

Prezydent Duda odniósł się do ostatniej burzy po jego słowach o środowisku LGBT. - Zostałem zaatakowany na zachodzie Europy i w naszym kraju - mówił Duda. - Nie zgadzam się, by do szkoły były przemycane treści o charakterze ideologicznym - dodał. - Na wszystkie ataki ideologiczne mam jedną odpowiedź: słowa Jana Pawła II, który jest naszym autorytetem moralnym - mówił prezydent, cytując słowa papieża.