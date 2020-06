Wybory 2020. Rekordowy koszt pięciu lat prezydentury Andrzeja Dudy

O to, ile kosztowało 5 lat urzędowania prezydenta Andrzeja Dudy, zapytali w Ministerstwie Finansów posłowie Lewicy. Z odpowiedzi resortu finansów wynika, jest to kwota 880 mln zł. Wydatki Kancelarii Prezydenta z każdym rokiem rosły. Na początku urzędowania prezydenta Dudy jej budżet wynosił nieco ponad 160 mln zł, obecnie zaś wzrósł do rekordowych 200 milionów złotych.