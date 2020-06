Wybory 2020 r. Mieszkaniec Łodzi podejrzany o znieważenie prezydenta Andrzeja Dudy

O zarzutach poinformowała we wtorek Prokuratura Okręgowa w Łodzi. 36-letni mieszkaniec tego miasta w maju umieścił komentarz w mediach społecznościowych na profilu Radia Łódź. Odniósł się on do informacji o podpisaniu przez Andrzeja Dudę ustawy o wyborach korespondencyjnych. "Faszystowskie, służalcze i prymitywne bydlę, a nie żaden prezydent” - napisał . Autor wpisu przedstawiał się jako pracownik Urzędu Miejskiego w Łodzi.

Treść tego postu zgłosił do łódzkiej prokuratury prezes i redaktor naczelny Radia Łódź Dariusz Szewczyk. W jego ocenie komentarz odnoszący się do prezydenta Andrzeja Dudy miał charakter wulgarny i obelżywy. Podczas przesłuchania mężczyzna tłumaczył śledczym, że komentarz napisał pod wypływem silnych emocji wynikających z problemów rodzinnych. Miał też żałować tego, co się stało i wyraził skruchę. Po przesłuchaniu prokuratura zastosowała wobec mężczyzny zabezpieczenie majątkowe w kwocie 3 tys. zł. Za publiczne znieważenie głowy państwa grozi do trzech lat więzienia.