Wybory 2020 r. Na wiecu Andrzeja Dudy w Płońsku starli się jego zwolennicy i przeciwnicy. Doszło do szarpaniny

Wybory 2020. Szarpanina podczas wiecu Andrzeja Dudy

W momencie, kiedy Andrzej Duda wjeżdżał na plac, jego sympatycy podbiegli do osób trzymających baner, wyrwali go i zniszczyli. Doszło do dość gwałtownej, ale krótkotrwałej szarpaniny. Po interwencji służb porządkowych zapanował względny spokój. Powodem ataku zwolenników obecnego prezydenta było to, że uznali oni, że baner zasłania kamery, które filmowały wyjazd Dudabusu na wiec.