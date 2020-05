Wybory 2020. Prof. Ryszard Piotrowski o uchwale PKW. Zwraca uwagę na zagrożenia

- To znaczy od zajmowania się stwierdzaniem nieważności tego, czego nie było. Ale z drugiej strony, ta sama uchwała opiera się na fikcji, ponieważ przyjmuje za punkt wyjścia założenie, że nie było kandydatów. A jak nie ma kandydatów, to można uruchomić procedurę polegająca na tym, że w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia uchwały Państwowej Komisji Wyborczej Marszałek Sejmu zarządzi termin wyborów i wyznaczy ich datę na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia wydania postanowienia i jednocześnie określi kalendarz wyborczy - tłumaczy konstytucjonalista w rozmowie z Wirtualną Polską.

- Ale to rozwiązanie może być zastosowane wtedy, jak urząd prezydenta jest opróżniony albo stwierdzono nieważność wyborów, albo gdy nie ma kandydatów. Nic takiego nie nastąpiło - dodaje prof. Piotrowski. - Występowałem przeciwko sankcjonowaniu fikcji, w ten sposób, że Sąd Najwyższy będzie stwierdzał nieważność czegoś, czego nie było. Teraz znowu mamy fikcję. Żeby Marszałek Sejmu mógł zarządzić wybory zakładamy, że nie było kandydatów, a przecież byli - podkreślił w rozmowie z WP.

- Do tego mamy dwa niebezpieczeństwa. Pierwsze natury legislacyjnej. Przewodniczący PKW mówił, że obowiązująca teraz ustawa zostanie odpowiednio zmieniona. Ale kiedy? W trakcie obowiązywania kalendarza wyborczego, o którym dowiemy się z postanowienia Marszałek Sejmu? Pytanie też, czy będziemy mieć do czynienia z entuzjastycznym przyjęciem tego projektu przez Senat, który przecież powiedział wyraźnie, że ta ustawa nadaje się do wyrzucenia. Jest niepewność natury legislacyjnej - tłumaczy prof. Ryszard Piotrowski.