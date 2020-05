Zamieszanie ws. wyborów 2020. Nieoficjalne informacje o nowej dacie i rzekomy kryzys w obozie Zjednoczonej Prawicy

Spotkanie zakończyło się około 19, po ponad trzech godzinach. Tematem rozmów miały być wybory prezydenckie 2020. Pojawiły się informacje, że politycy Zjednoczonej Prawicy dążą do zorganizowania głosowania 23 maja, a to byłoby sprzeczne z porozumieniem zawartym pomiędzy Jarosławem Gowinem a Jarosławem Kaczyńskim.

Co więcej, pojawiło się rozporządzenie ministra aktywów państwowych i wicepremiera Jacka Sasina ws. głosowania korespondencyjnego. Chodzi m.in. o sposób przekazywania spisów wyborców. Część komentatorów wskazywała na to, że to krok dalej w kierunku przeprowadzenia wyborów 23 maja. Ostatecznie jednak Jarosław Kaczyński miał odrzucić ten pomysł.

To jednak nie wszystko. Jak podaje dziennikarz Radia Wnet na Twitterze, podczas trudnych negocjacji "premier Mateusz Morawiecki i wicepremier Jadwiga Emilewicz mieli złożyć dymisję, ale nie zostały one przyjęte". "Ale z drugiej strony jest sygnał, że jeszcze wszytko jest otwarte i dopiero ruszyły rozmowy na Nowogrodzkiej" - dodał redaktor Łukasz Jankowski. Do tych doniesień odniósł się Krzysztof Sobolewski z PiS, którzy zaprzecza, że miało dojść do rzekomej propozycji dymisji.