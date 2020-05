Wybory prezydenckie 2020. Kryzys w PiS? Dużą rolę mogli odegrać Jacek Kurski i Zbigniew Ziobro

Wybory 2020. Nieoficjalnie: Jacek Kurski odpowiada za spór w PiS

Spór o termin wyborów prezydenckich to sprawa newralgiczna. Jeżeli kierownictwo PiS zdecydowałoby się na zerwanie porozumienia pomiędzy Jarosławem Gowinem a Jarosławem Kaczyńskim , Porozumienie mogłoby wyjść ze Zjednoczonej Opozycji, a to w konsekwencji groziłoby mniejszościowym rządem Prawa i Sprawiedliwości.

Jak donosi Dziennik.pl, na zmianę terminu wyborów miał naciskać Zbigniew Ziobro wraz z Jackiem Kurskim. Były prezes TVP, który jest doradcą Jarosława Kaczyńskiego, miał już w piątek przekonywać go, że przesunięcie daty wyborów może zdecydować o przegranej Andrzeja Dudy .

Wybory prezydenckie 2020. Jacek Kurski z poparciem Ziobry?

Co więcej, stanowisko Kurskiego popiera właśnie Zbigniew Ziobro. Lider Solidarnej Polski również ma być zwolennikiem terminu majowego. Jak donosi "Polska The Times", jego celem ma być wykluczenie Jarosława Gowina z koalicji. Inne podejście ma mieć Mateusz Morawiecki . Premier ma obawiać się politycznych konsekwencji zerwania porozumienia z Jarosławem Gowinem.

Wybory prezydenckie 2020. Nieoficjalnie: Elżbieta Witek poda termin

Premier ma w tym sporze do stracenia najwięcej. W przypadku przejścia Gowina do opozycji, PiS straci większość parlamentarną. To znacznie utrudni wprowadzanie reform przygotowanych właśnie przez rząd Morawieckiego. W tle sporu o termin wyborów prezydenckich pojawiły się nawet doniesienia o dymisji premiera. Te jednak zdementował Krzysztof Sobolewski, przewodniczący Komitetu Wykonawczego PiS.