Wybory 2020. Trwa narada w siedzibie PiS przy ul. Nowogrodzkiej

Stacja podaje, że były wicepremier chce możliwości zgłoszenia nowych kandydatów. Prezes PiS ma się na to nie zgadzać i przeć do jak najszybszego przeprowadzenia głosowania.

Wybory 2020. Co z rządem? Premier może rozważać dymisję

Jarosław Gowin przyznawał również, że nie ma pewności co do decyzji SN. - Uważamy za zdroworozsądkowe, że tak się stanie, jeśli wybory 2020 się nie odbędą. To nie tylko akt głosowania, ale również cały proces. Nie jest to decyzja polityków, ale konsekwencja kataklizmu pandemii koronawirusa - powiedział były wicepremier w rozmowie z "SE".