Wybory 2020. PiS szuka wzmocnienia. Krzysztof Bosak: telefony się rozdzwoniły

Krzysztof Bosak wyjaśnił, że on i jego koledzy otrzymują w ostatnich dniach dużo sygnałów od członków obozu Jarosława Kaczyńskiego ws.poparci ustawy o głosowaniu korespondencyjnym. - Nasze telefony w ostatnim tygodniu się rozdzwoniły. Do mnie też dzwoniło wielu polityków, chcą się umawiać na spotkania. Wielu polityków z PiS i partii im koalicyjnych. Ale my nie jesteśmy na sprzedaż - powiedział kandydat Konfederacji w rozmowie z Radiem ZET.

- Jak im teraz brakuje kilku głosów i rozpaczliwie zaczynają szukać a to w Konfederacji, a to w PSL-u, a to w PO i chcą przeciągać posłów, to rolą każdego mądrego klubu opozycyjnego jest pilnowanie zwartych szeregów - komentował gość Radia ZET.