Wybory 2020. Leszek Miller zdradził, czy zagłosuje w maju. "Rozumiem Biedronia"

- Nie wezmę udziału w tym głosowaniu, ale moi koledzy są przekonani, że trzeba się pokazywać, prezentować swoje idee i opinie. Rozumiem ten sposób myślenia Roberta Biedronia , ale każdy musi sam to rozstrzygnąć - mówił były premier rządu SLD .

Zdaniem Millera PiS jest tak zdeterminowany w dążeniu do wyborów w maju mimo epidemii, bo wygrana Andrzeja Dudy oznacza dla wielu polityków rządzącego obozu gwarancję bezpieczeństwa.

- To myślenie, o którym mówił Włodzimierz Czarzasty , że "jeśli przegrają to będą siedzieć", jest w PiS szerokie. Wiedzą, jaka jest stawka - ocenił gość TOK FM.

Wybory 2020. Przegrana 7 maja to początek końca Zjednoczonej Prawicy"

Były szef rządu SLD pytany był również o ocenę sytuacji Jarosława Gowina, lidera Porozumienia. - Spalił wszystkie mosty i nie ma powrotu. Jarosław Kaczyński mu tego nie wybaczy - odpowiedział Leszek Miller. Dodał, że nie wiadomo, czy Gowin będzie zwycięzcą po głosowaniu 7 maja nad projektem PiS, bo niewiadomą jest też to, jakie ma poparcie w swoim ugrupowaniu.

- To ogromne ryzyko Gowina - dodał Miller.

- PiS zrobi wszystko, żeby wygrać to głosowanie i próbuje przeciągnąć do siebie posłów innych klubów - oceniał możliwe scenariusze. - Przegrana głosowania to początek końca Zjednoczonej Prawicy, bo w Sejmie decyduje arytmetyka i możliwa będzie zmiana większości - powiedział.