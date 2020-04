Wybory 2020. Kulisy umorzenia trzygodzinnego śledztwa

Wybory 2020. "To wiceszefowa Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów Edyta Dudzińska błyskawicznie, po trzech godzinach od decyzji prokurator Ewy Wrzosek, przejęła i umorzyła śledztwo ws. organizacji wyborów prezydenckich w czasie epidemii koronawirusa " - donosi "Gazeta Wyborcza". Co kierowało prokurator?

- Prokuratura działa trochę jak wojsko. Przełożony może zmienić decyzję podwładnego i wziąć sam na siebie odpowiedzialność za rozstrzygnięcie. Przypuszczaliśmy, że zrobił to szef mokotowskiej prokuratury rejonowej, bo tylko on był w czwartek w pracy w prokuraturze. Nie było dwójki zastępców. Potem doszły do nas informacje, że Dudzińska przyjechała do prokuratury rejonowej ok. 16.30. Dziś pojawiła się rano w pracy, ale zabrała akta tej sprawy i pojechała na Chocimską do prokuratury okręgowej - powiedział gazecie śledczy znający kulisy sprawy.