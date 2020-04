Wybory 2020. Wszczęto śledztwo. Po kilku godzinach je umorzono

Zawiadomienie złożyła osoba prywatna. Śledztwo prowadziła Ewa Wrzosek z Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów. Należy do stowarzyszenia prokuratorów "Lex super omnia" krytycznego wobec obecnej władzy. W rozmowie z Onetem przyznała, że jest zaskoczona. - To było chyba najszybsze śledztwo świata, bo trwało łącznie jakieś trzy godziny. Przez ponad 25 lat pracy nie spotkałam się z czymś takim. Nie wiem, przez kogo zostało to śledztwo umorzone i w jakim trybie - powiedziała.