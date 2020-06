Wybory 2020. Krzysztof Bosak: Nie możemy żyć odwróceni plecami do wody

Krzysztof Bosak kandydat Konfederacji na prezydenta w sobotę pojawił się we Wrocławiu. Zwracał tam uwagę na zaniedbania w gospodarce morskiej i żegludze śródlądowej. Mówił o tym, że priorytetem powinna być teraz retencja. Ale równie ważny dla Polski jest rozwój transportu i turystyki wodnej.

- Nie możemy żyć w kraju, w którym jest tak wiele rzek, odwróceni plecami do wody. Musimy postawić na gospodarkę wodną - mówił Krzysztof Bosak.

Potrzebujemy dobrego systemu gospodarki wodnej

Jego zdaniem ważne jest też wykorzystanie rzek do celów transportowych i turystycznych.

- To bardzo zaniedbana dziedzina polskiej turystyki, mająca ogromny potencjał. Turystyka wodna w Europie Zachodniej jest lepiej rozwinięta i jest fantastycznym środkiem do kształtowania charakteru dzieci i młodzieży oraz do podróżowania i spędzania wolnego czasu - powiedział Bosak.