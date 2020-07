Wybory 2020. Bitwa o wyborców Krzysztofa Bosaka. Politycy Konfederacji ujawniają "grubo krojoną mistyfikację"

- To grubo krojona mistyfikacja, prawdopodobnie wypuszczona przez sztab Andrzeja Dudy. Po internetowym śledztwie mamy wątpliwości, czy kilku bohaterów występujących w spocie rzeczywiście popierało Krzysztofa Bosaka - mówi Jakub Kulesza, poseł Konfederacji i przewodniczy sejmowego klubu tej partii.

Akcja "Mimo wszystko Duda". Są wątpliwości

Poseł Kulesza komentuje, że udział w spocie "przedsiębiorcy dr. Tomasza Dorosza" to próba podszycia się pod popularnego działacza narodowego o tym samym imieniu i nazwisku. Wspomniany doktor nie istnieje w bazie polskich naukowców. Spośród bohaterów spotu jedynie udział dwóch osób: Marka Miśko i Leszka Żebrowskiego nie budzi wątpliwości działaczy Konfederacji. Reszta to według nich zakamuflowani PiS-owcy.

- Daliśmy wyraźny sygnał, że nikomu nie przekazujemy poparcia. Nasi wyborcy dobrze wiedzą na kogo głosować. Zrobią to zgodnie z własnym sumieniem, a to, czego najbardziej nie lubią w polityce to właśnie tego typu obłudy i manipulacji - dodaje Jakub Kulesza.