Wybory 2020. Aleksandra Dulkiewicz: zawiadomię prokuraturę ws. usiłowania wyłudzenia danych

- Złożę dziś zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Od rana do urzędu wpływają wiadomości od mieszkańców, którzy nie zgadzają się na udostępnianie ich danych - poinformowała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

- Nie mamy zamiaru prowadzić przygotowań do wyborów – dodał prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Zaapelował, by "rząd zajął się zdrowiem Polaków a nie wyborami".

Od środy pojawiają się doniesienia, że samorządowcy otrzymują polecenia od wojewody, by przekazać Poczcie Polskiej spisy wyborców , by przygotować się do powszechnych wyborów korespondencyjnych.

Warto zaznaczyć, że do tej pory jedynie Sejm uchwalił ustawę w tej sprawie. Obecnie pracuje nad nią Senat. Izba wyższa parlamentu ma czas na decyzję do 5 maja. Brak podpisu prezydenta oraz publikacji w Dzienniku Ustaw nie zatrzymuje przygotowań do wyborów korespondencyjnych. Wicepremier Jacek Sasin oświadczył niedawno w TVN24, że "karty do głosowania już są drukowane".