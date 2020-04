Koronawirus w Polsce. Wybory 2020. Samorządowcy mają przekazać spis wyborców Poczcie Polskiej

RMF FM informuje, że wojewoda Adrian Czubak przekazał opolskim samorządowcom, że wkrótce trafi do nich żądanie ws. spisów wyborców. Będą go oni musieli przekazać Poczcie Polskiej.

Jak czytamy w dokumencie, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast Opolszczyzny mają czas do czwartku do godziny 15.

Sprawę skomentował szef PO Borys Budka . "Nie mają żadnych hamulców. "Bez podstawy prawnej urzędnicy PiS próbują nakazać samorządom bezprawne działania i udostępnianie spisów wyborców Poczcie Polskiej, choć ustawa nie została uchwalona. Takie działania to przestępstwo urzędnicze, za które winni poniosą odpowiedzialność" - napisał Budka na Twitterze.

Pojawiają się pytania o zgodę na "posadowienie skrzynek pocztowych wyborczych w miejscach pracy Obwodowych Komisji Wyborczych działających na państwa terenie" wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Poczta pyta również o to, ile jest urn wyborczych oraz ile z nich będzie można wykorzystać jako skrzynki na pakiety wyborcze.

Warto zaznaczyć, że Sejm uchwalił ustawę o powszechnym głosowaniu korespondencyjnym. Obecnie pracuje nad nią Senat. Izba wyższa parlamentu ma czas na decyzję do 5 maja. Brak podpisu prezydenta oraz publikacji w Dzienniku Ustaw nie zatrzymuje przygotowań do wyborów korespondencyjnych. Wicepremier Jacek Sasin oświadczył niedawno w TVN24, że "karty do głosowania już są drukowane".