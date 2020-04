Koronawirus w Polsce. Wybory 2020. Jacek Sasin: wszystko byłoby prostsze, gdyby nie opozycja

Jacek Sasin nadzoruje przygotowania do wyborów prezydenckich 2020. Zapewnia, że nie prezes PiS nie groził mu dymisją, jeśli nie przeprowadzi sprawnie głosowania korespondencyjnego. Zaznacza jednak, że jak każdy członek rządu jest do dyspozycji premiera. - Lepiej wiem, co usłyszałem od Jarosława Kaczyńskiego niż dziennikarze - zapewnia w rozmowie na antenie TVN24.