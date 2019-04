Wybory 2019. PiS hoduje koalicjanta. Kukiz'15 nadzieją na większość

Prawo i Sprawiedliwość widzi w Kukiz'15 przyszłego koalicjanta. Władze partii rządzącej zdają sobie sprawę, że nawet w przypadku wygranej jesienią w wyborach do Sejmu potrzebny będzie sojusznik. – Gra na koalicję trwa już od dłuższego czasu – mówią nam nasi informatorzy.

Sejm, Paweł Kukiz i Jarosław Kaczyński (PAP, Fot: Tomasz Gzell)

Ubiegły tydzień. Po nieformalnym, wieczornym spotkaniu polityków partii Porozumienie Jarosława Gowina na warszawskim Foksalu, do rządowej limuzyny z wicepremierem wsiada Marcin Palade. – Czekamy na Marcina – rzuca do współpracowników minister nauki i po kilku minutach odjeżdża sprzed budynku.

Palade to aktywny na Twitterze socjolog polityki, nazywany przez niektórych "specjalistą od sondaży" i geografii wyborczej. Były wiceprezes Polskiego Radia, dekadę temu kandydat Prawicy RP w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dziś bliski obecnej władzy.

Politycy PiS często powołują się na jego opracowania i zestawienia badań paparcia dla partii, które Palade prezentuje w mediach społecznościowych.

Ten popularny na prawicy spec od badań opinii publicznej doradza także Pawłowi Kukizowi (sam Palade nie zwykł się tym chwalić, a gdy ktoś poinformuje o tym fakcie na Twitterze, jest przez niego blokowany).

Nasi rozmówy znający obu panów twierdzą, że Palade – który ma duży wpływ na Kukiza – jest zwolennikiem koncepcji, wedle której Kukiz'15 i PiS powinny stworzyć polityczny sojusz.

Obie formacje po jesiennych wyborach mogą być na niego skazane.

PiS – bo może zabraknąć mu głosów do samodzielnej większości w Sejmie. Kukiz'15 – bo chce mieć wreszcie szansę na przeprowadzenie ważnych dla siebie projektów.

Sam Paweł Kukiz zresztą w prywatnych rozmowach powtarza, że jeśli po kolejnych wyborach do Sejmu znów wyląduje w opozycji i nie będzie miał wpływu na nic, zrezygnuje z polityki.

Strach przed Konfederacją Zdaniem rozmówców WP, w kontakcie są ze sobą szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk i czołowi politycy Kukiz'15: wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka i poseł Tomasz Rzymkowski. W tle pozostaje jeszcze powstała niedawno formacja Roberta Gwiazdowskiego Polska Fair Play.

Informator WP: – PiS bardzo obawia się Konferederacji narodowców, Liroya, Marka Jakubiaka itd., którzy są bardziej radykalną konkurencją dla Kukiza. Dlatego PiS po cichu wspiera "kukizowców" [lider Europy Christi Mirosław Piotrowski stwierdził nawet w rozmowie z WP, że PiS pomagało zbierać podpisy pod listami Kukiz'15, ale nie ma na to dowodów – przyp. red.].

Polityk PiS: – Z "Konfederatami" koalicję wykluczamy, a to przecież oni mogą pozbawić Kukiz'15 miejsca w parlamencie. Rywalizują o tych samych wyborców. Dla nas najlepszą opcją jest Kukiz tuż nad progiem wyborczym.

Rozmówca WP: – U Jarosława Kaczyńskiego znów budzi się lęk przed konkurencją "na prawo" od PiS. Tu będzie się toczyć przed wyborami ciekawa rozgrywka. Jedna z najciekawszych jesienią.

Gdy pod koniec marca poinformowaliśmy, że Kukiz'15 ma problem ze zbiórką podpisów pod listami wyborczymi do Parlamentu Europejskiego, obóz konkurencji zatriumfował. Konfederacja liczy bowiem na całkowitą marginalizację ruchu Kukiza (więcej pisaliśmy o tym tutaj).

Po naszej publikacji Kukiz'15 się zmobilizował: formacja przedstawiła "jedynki" do PE i stwierdziła, że do połowy kwietnia zbierze podpisy pod listami. Wszystko wskazuje na to, że się uda.

"Jedna jaskółka wiosny nie czyni" W lutym i marcu informowaliśmy, że Paweł Kukiz od czasu spotyka się z liderami Zjednoczonej Prawicy.

Jak przyznawał w rozmowie z WP sam Kukiz: "Do prezesa, prezydenta i ministra sprawiedliwości przychodzę z konkretami".

– Rozmawiamy o konkretach, nie żadnych koalicjach. To, co piszą media, to bzdury, dla mnie nie ma tematu jakichś powyborczych czy przedwyborczych sojuszy. Mnie to nie interesuje – przekonywał nas kilka tygodni temu Kukiz.

Dziś politycy partii rządzącej widzą, że na wszelki wypadek warto utrzymywać dobre relacje z formacją, która nie jest kojarzona z przesadną niechęcią wobec rządzącej dziś Zjednoczonej Prawicy.

Dzięki temu także sam Kukiz ma szansę przeforsować ważne dla siebie projekty w Sejmie. Dowód? Ustawa antykorupcyjna.

– Jedna jaskółka wiosny nie czyni. Mówienie o jakichś koalicjach? Nie myślimy dziś o tym – deklarował niedawno w rozmowie z WP Tomasz Rzymkowski.

Ale jest jeszcze co najmniej jedna kluczowa sprawa, która łączy Pawła Kukiza z polityczną konkurencją: instytucja sędziów pokoju.

O co chodzi? W skrócie: tacy sędziowie mieliby wykształcenie prawnicze, byliby wybierani w wyborach powszechnych i rozstrzygaliby w uproszczonym postępowaniu sprawy karne, jak i cywilne, ale mniejszej wagi. – Dzięki temu można by odciążyć sądy od 75 proc. spraw! A dziś mamy 3 miliony spraw na wokandzie i 10 tys. sędziów – argumentował niedawno w rozmowie z WP Kukiz.

Poseł Tomasz Rzymkowski mówił WP: – Pomysł popiera prezydent, minister sprawiedliwości także wypowiadał się pozytywnie. Ale nie tylko: robili to także politycy PO, tacy jak choćby b. minister sprawiedliwości Borys Budka, a teraz parlamentarzyści PSL.

Niewykluczone jest, że i ta sprawa stanie na sejmowej agendzie. Tyle że wprowadzenie jej w życie jeszcze przed upływem tej kadencji jest raczej mało prawdopodobne. Powód?

Nasze źródła twierdzą, że prezes Jarosław Kaczyński byłby za wprowadzeniem instytucji sędziów pokoju, ale... obawia się, że spotka się z zarzutami o łamanie konstytucji. Tak właśnie Kaczyński miał powiedzieć na jednym ze spotkań z Kukizem: że boi się, iż zarzucano by mu działanie wbrew ustawie zasadniczej.

Politycznie jednak kwestia pozostaje otwarta. Ale czy to wystarczy do stworzenia bazy pod przyszłą koalicję PiS z Kukizem? Wszak partia rządząca jest przeciwna choćby JOW-om – a to jeden z najważniejszych postulatów Kukiz'15.

– Dziś myślimy tylko o samodzielnej większości – powtarzają jak mantrę publicznie politycy PiS.

Tyle że w nieoficjalnych rozmowach nie ukrywają: szczęście z 2015 roku może się już nie powtórzyć.

Michał Wróblewski, współpraca: Sylwester Ruszkiewicz