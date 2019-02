Przychodzi Kukiz do Kaczyńskiego... Polityk zdradza nam, o czym rozmawia z prezesem PiS

Paweł Kukiz regularnie spotyka się z najważniejszymi politykami Zjednoczonej Prawicy. Jak sam przyznaje w rozmowie z WP: "Do prezesa, prezydenta i ministra sprawiedliwości przychodzę z konkretami". Poznaliśmy tematy tych rozmów. I poglądy Jarosława Kaczyńskiego na sprawy, które dla Kukiza są kluczowe.

Kukiz przyznaje, że w ostatnich miesiącach spotykał się i rozmawiał z prezydentem, prezesem PiS i ministrem sprawiedliwości kilkukrotnie. – Rozmawiamy o konkretach, nie żadnych koalicjach. To, co piszą media, to bzdury, dla mnie nie ma tematu jakichś powyborczych czy przedwyborczych sojuszy. Mnie to nie interesuje – przekonuje nas Kukiz (o ew. koalicji z PiS pisały m.in. "Rzeczpospolita" i "Wprost").