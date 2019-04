Wybory do PE. Kulisy rozłamu w "Europa Christi" i wolta Marka Jurka. "Oszukał nas, rozwalił projekt"

Ten projekt miał zjednoczyć środowiska na prawo od PiS. I sprawić, że politycy kojarzeni z ojcem Tadeuszem Rydzykiem zdobędą wyborcze mandaty bez konieczności współpracy z partią rządzącą. Tyle że część Prawicy RP z Markiem Jurkiem na czele dokonała właśnie rozłamu w Ruchu Europa Christi. – Czujemy się oszukani – mówią nam założyciele formacji pod patronatem Torunia.

Startujący w poprzednich wyborach z list PiS europoseł prof. Mirosław Piotrowski – politycznie kojarzony z o. Tadeuszem Rydzykiem – oficjalnie ogłasza w Sejmie start w wyborach do PE założonej przez niego formacji Ruch Prawdziwa Europa-Europa Christi (więcej tutaj ).

Po miesiącu od tej deklaracji – jak słyszymy – pod znakiem zapytania stoi start Europy Christi w wyborach do PE. Powód? Kłopoty ze zbiórką podpisów.

– Z informacji uzyskanych od naszego koalicjanta wynika, że trwa procedura przekazywania zebranych przez członków i sympatyków Prawicy RP podpisów pod KW Ruch Prawdziwa Europa-Europa Christi. Dziś, najpóźniej jutro będę wiedział, czy podpisy zostały pod listami zebrane oraz ile trzeba będzie dozbierać i w których okręgach. Blisko połowa okręgów jest już gotowa do rejestracji – wyjaśnia nam Piotrowski.

Tyle że czasu do końca ustawowego terminu rejestracji list zostało raptem kilkadziesiąt godzin.

– Jurek przejął ludzi, którzy mieli wystartować z list Europy Christi, na swoją stronę i zaciągnął do Kukiza. Wziął Jana Klawitera, Mariana Piłkę. Oszukał, rozwala nam projekt – mówi nam człowiek związany z ruchem Mirosława Piotrowskiego.

Sam Piotrowski mówi WP: – Działanie Marka Jurka jest niejasne i zaskakujące. Europoseł Jurek namawiał mnie przez wiele miesięcy na stworzenie nowego ruchu politycznego, zapewniając, że jak powstanie to wystartuje chętnie z pierwszego miejsca, ale tylko w Warszawie. Po zgłoszeniu partii do rejestracji zmienił zdanie i ogłosił, że nie kandyduje. Wiedząc o różnych historiach z przeszłości, mogłem się tego spodziewać.

Rzeczniczka Marka Jurka Lidia Sankowska-Grabczuk: – To nieprawda. Europa Christi, mimo zaproszenia dla nas, chciała startu tylko pod własnym szyldem. Swoje działania ruch skupił głównie na rejestrowaniu partii. Prof. Mirosław Piotrowski praktycznie nie prowadził kampanii. Kampania Europy Christi miała charakter pozorny.

Jak słyszymy nieoficjalnie, na fiasku współpracy zaważyło także to, że spodziewano się większego wsparcia mediów związanych z Tadeuszem Rydzykiem dla Ruchu Europa Christi. – Tego wsparcia dziś nie ma – twierdzą nasi rozmówcy znający kulisy sytuacji.

Kilka tygodni temu Marek Jurek zadeklarował – również w Wirtualnej Polsce – że po nieudanej próbie stworzenia sojuszu z Kukiz'15, rezygnuje ze startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

"Marek Jurek zaproponował, by w związku z szeregiem ustępstw ze strony Prawicy Rzeczypospolitej wspólny komitet nazwać Kukiz’15 – Prawica RP lub Kukiz’15 – Chrześcijański Kongres Społeczny. Na to nie zgodził się Paweł Kukiz, który zaproponował nazwę Kukiz’15 – Europa Ojczyzn. Marek Jurek się zgodził. W środę 27 lutego Paweł Kukiz wycofał się z ustaleń i zażądał pójścia jedynie pod nazwą Kukiz’15" – pisał Wojciech Wybranowski w "Do Rzeczy", potwierdzając tym samym ustalenia WP.