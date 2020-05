Wybory 10 maja się nie odbędą. Senat odrzuca ustawę PiS, Kaczyński żegna się z Gowinem i szuka pomocy u prezes TK

Wybory prezydenckie. Trybunał Konstytucyjny na ratunek PiS

Czy skutecznie? Dziś nikt nie ma pewności. Obóz Zjednoczonej Prawicy jest w największym kryzysie od 2015 roku, a PiS znajduje się w defensywie. Politycy tej partii na kilka dni przed 10 maja nie są w stanie powiedzieć Polakom, kiedy odbędą się wybory prezydenckie. To dowód na to, że lider tego obozu – Jarosław Kaczyński – stracił kontrolę.

– Do samego głosowania w środę po popołudniu nie będzie wiadomo, co się wydarzy – zauważają nasi rozmówcy z obozu władzy.

Wyborcze spotkanie z Gowinem

Politycy PiS robią dobrą minę do złej gry. – Niech pan nie będzie zdziwiony, jak niektórym kolegom z innych klubów w Sejmie zawiesi się laptop albo "wyjmie się" karta do głosowania – uśmiecha się rozmówca Wirtualnej Polski, parlamentarzysta partii rządzącej.

Polityk PiS z frakcji "twardogłowych": – To się Jarek przeliczy. Część posłów Porozumienia przejdzie do nas, być może stworzy się z tego nowa formacja w Zjednoczonej Prawicy. Gowin i jego ludzie, a jest ich dziś garstka, są już poza koalicją. Na dniach kończymy współpracę.

Wybory 2020. Polityczny grill

Co na to Jarosław Gowin? Lider Porozumienia w programie "Tłit" Wirtualnej Polski 28 kwietnia powiedział wprost: – 10 maja wyborów nie da się przeprowadzić, a terminy 17 i 23 maja są niekonstytucyjne.

Iwona Michałek, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, posłanka Porozumienia: – My jesteśmy za Zjednoczoną Prawicą i nadal chcemy w niej być. Ale jesteśmy przeciw majowym wyborom, bo one są nie do zrobienia. Gdyby PiS się uparło, to trudno. Wezmą za to odpowiedzialność.