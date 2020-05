Wybory 2020. Niektórzy politycy Porozumienia chcą głosowania korespondencyjnego w maju

- Nie ma żadnej racjonalnej podstawy do tego, żeby Porozumienie wyszło ze Zjednoczonej Prawicy - powiedział poseł Włodzimierz Tomaszewski z Porozumienia. I zaznaczył, że "jeśli opozycja nie chce zmienić konstytucji, (...) w maju tego roku muszą zostać przeprowadzone najbardziej bezpieczne wybory korespondencyjne".

- Podzielamy opinie i stanowiska legend opozycji antykomunistycznej, działaczy "Solidarności", organizacji społecznych, którzy chcieliby, żeby wybory odbyły się jak najszybciej - stwierdził Tomaszewski. Nie powiedział, ile osób w Porozumieniu ma podobne podejście do sytuacji. - Wierzę, że mamy15 posłów - powiedział w rozmowie z TVP Info.

W trakcie konferencji wezwano do "zachowania rozsądku". Tomaszewski podkreślił. że "wybory korespondencyjne są najbezpieczniejsze". - To jedyne możliwe i najprostsze do przeprowadzenia rozwiązanie - uznał.