WUM. Afera szczepionkowa. Komisja zakończyła kontrolę. Jest dymisja

"Jednak - jak podano w komunikacie - już 29 grudnia 2020 r. Centrum otrzymało 75 pierwszych dawek, a 30 grudnia 2020 r. kolejnych 375 dawek, które ze względu na to, że zostały dostarczone rozmrożone, należało zużyć do końca roku" - podał PAP.

Szczepienia na WUM. O czym wiedział rektor? "Nie wywierał nacisków"

Wnioski komisji dotyczą również roli, jaką miał odegrać w aferze rektor WUM. Uznano, że prof. Zbigniew Gaciong nie wywierał żadnych nacisków na zarząd CM WUM w kwestii doboru osób do szczepienia oraz nie przedstawiono mu listy zgłaszanych do szczepień osób i nie znał on kryteriów kwalifikacji do szczepień.