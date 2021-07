Wszystkie cele Donalda Tuska. "Dał sobie rok"

Co to oznacza? Dziś - zupełnie nic. Wybory prezydenckie odbędą się dopiero w 2025 roku, wybory parlamentarne - w 2023. I to jest dziś najważniejsza perspektywa dla nowego-starego przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. - Tusk dał sobie rok, by odbudować Platformę. Jeśli dowiezie ten cel, będzie myślał o kolejnych - mówi nam jeden z jego stronników w partii.