Donald Tusk: "Prześladowania nie uprawniają do odwetu"

- Nie mam wątpliwości, że on się urodził, żeby wygrywać, i to nie są czcze komplementy - raz już wygrał, raz był tuż-tuż. Ja też kiedyś przegrałem wybory prezydenckie, ale to było etap na drodze do zwycięstwa i do fajnych rzeczy, które robiliśmy, gdy stałem na czele rządu. Nie widzę żadnej przestrzeni do niezdrowej rywalizacji między nami - stwierdził.