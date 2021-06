PiS skierowało wniosek do TK. Premier: Konstytucja RP jest najwyższym aktem prawnym

Grupa posłów PiS skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek ws. Trybunału Sprawiedliwości UE. - To bardzo częsta praktyka w krajach UE. Jeśli dochodzi do kolizji prawa wspólnotowego z krajowym, to formułuje się pytania do Trybunału Konstytucyjnego lub Sądu Najwyższego - powiedział premier Mateusz Morawiecki.