Krystyna Pawłowicz wyłączona przez TK. Sama zgłosiła prośbę

"Według Rzecznika takie wypowiedzi nie są godne jakiejkolwiek osoby pełniącej urząd władzy i zaufania publicznego. Wyklucza to sędzię, jako nieobiektywną (...). Sędzia odnosi się do orzeczeń TS skrajnie emocjonalnie, agresywnie, nie przebierając w słowach. Samą zaś sędzię TS deprecjonuje, znieważa i obraża" - podkreślił we wniosku do TK Adam Bodnar.