Trybunał Konstytucyjny bada pytanie SN. Krystyna Pawłowicz odrzuca wniosek RPO

Problematyczny sondaż dla opozycji. Bartłomiej Sienkiewicz komentuje

Sienkiewicz: TK jest polityczną pacynką

Jak skomentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł Bartłomiej Sienkiewicz (PO), "to, co powie Krystyna Pawłowicz, nie będzie miało żadnego znaczenia".

- To podobny chwyt, jakiego kiedyś dokonał cesarz Kaligula, który chciał zademonstrować absolutną pogardę wobec rzymskiego senatu i mianował jego członkiem konia. Kaczyński jest Kaligulą polskiej demokracji, to jest podobna manifestacja. Rodzajem konia w rzymskim senacie mianowanym przez Kaligulę jest pani Pawłowicz, mianowana przez Kaczyńskiego , żeby pokazać, że TK nie istnieje, jest pacynką polityczną, udawanym urzędem - stwierdził polityk.

Pawłowicz o fladze UE: "to dla mnie szmata"

Trybunał nie zgodził się jednak z argumentacją RPO i oddalił jego wniosek we wtorek. Zdaniem TK "każdy prawnik wybrany do Trybunału ma swoją przeszłość i poglądy".

Miller: To absolutna prowokacja

Do sprawy odniósł się także były premier Leszek Miller. Jak sugerował w środę w TVN24, taki skład sędziów jest prowokacją. - Kobieta o takich poglądach ma obiektywnie oceniać prawo Unii Europejskiej w odniesieniu do prawa polskiego? Przecież to jest śmiechu warte i to jest absolutna prowokacja - powiedział.