Pozycja Mateusz Morawieckiego zagrożona? Kaczyński wciąż w niego wierzy

Jak ustaliła Wirtualna Polska, we wtorek rząd ostatecznie przyjął projekt ustawy o ratyfikacji unijnej decyzji o powołaniu Funduszu Odbudowy . Pomóc w zatwierdzeniu go ma podczas głosowania w Sejmie Lewica, z którą dogadał się wcześniej premier Mateusz Morawiecki.

- Prezes uważa, że jak to wszystko ruszy, to się odbijemy w sondażach. Fundusz jest najważniejszy i warto zapłacić za to cenę - mówi w rozmowie z portalem onet.pl polityk PiS.