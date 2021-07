Suski o "Lex TVN": Kaczyński chciał się podpisać

- Jeśli prawnicy TVN dokładnie przeczytają ustawę, to dostrzegą, że to nie jest ustawa, która może spowodować zamknięcie ich stacji - twierdzi Marek Suski. Poseł nie ukrywa jednak, że jeśli przepisy wejdą w życie, to sprzedanie stacji będzie konieczne. - Takie przepisy obowiązują w krajach Unii Europejskiej. Właściciele tej stacji będą musieli poszukać sobie wspólników na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego - dodaje.