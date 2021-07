Wstrząsająca relacja ratownika ze zdjęcia. "Bezsilność aż bolała. Dziecko płakało, wołało mamę"

"Należą jej się słowa uznania i podziękowanie, bo była tam na miejscu ogromną pomocą. Dbała, by chłopczyk widział i słyszał jak najmniej, uspokajała go. Wszystkie siły musieliśmy skoncentrować na ratowaniu pacjentki. Przystąpiliśmy do resuscytacji, ale zorientowaliśmy się, że ona nie miała szans przynieść efektów. Wtedy zaczęło do mnie docierać, że to dziecko może być synkiem tej pary biorącej udział w wypadku".