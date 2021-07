Morawiecki o planach zmian przepisów: Sprawcy wypadków zapłacą alimenty rodzinom ofiar

- Przystąpimy do prac legislacyjnych, które będą bardzo mocno określały odpowiedzialność kierujących pod wpływem. Takie osoby będą zobowiązane do płacenia alimentów osobom poszkodowanym, które zostały przy życiu - mówił w trakcie konferencji Mateusz Morawiecki, nawiązując do tragicznego wypadku w Stalowej Woli.