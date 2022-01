Wspólna strategia? Premier spotkał się z opozycją ws. pandemii

Jakub Kulesza z Konfederacji mówił zaś, że zamierza domagać się od premiera, by zaniechano planów dotyczących wzmocnienia znaczenia paszportów covidowych. - Nie powinno w Polsce być żadnych paszportów covidowych, nie powinno być żadnej segregacji sanitarnej, nie powinno być żadnego podwójnego standardu co do tego, jak kogo traktować w szkole, w ochronie zdrowia, w firmie - mówił.