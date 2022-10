Duże wsparcie dla pediatrii. Prezydent Duda i minister Niedzielski ogłaszają

- To wielki dzień dla polskiej pediatrii. Uruchamiamy ofensywę inwestycyjną. To coś, z czym nie mieliśmy do czynienia w historii, by jeden konkurs z tak dużymi środkami zdarzył się jednego dnia. Pragnę podziękować panu prezydentowi za inicjatywę utworzenia Funduszu Medycznego - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski.