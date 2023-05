"WSJ": Ukraina planuje specjalny szczyt. "Wszyscy przeciw Rosji"

Wypowiedź Andrieja Jermak opublikował "The Wall Street Journal". W nagraniu wideo doradca ukraińskiego prezydenta tłumaczy, że szczyt pokojowy musi odbyć się bez udziału Rosji, a wydarzenie powinno być okazją, by odpowiedzialny, cywilizowany świat zobowiązał się, że nie dopuści do "powtórzenia błędów Normandii".