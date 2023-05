"Iltalehti": "Najbardziej przerażająca brygada NATO"

Jak zapewnia gazeta, kilkugodzinny trening bojowy w takim partnerskim zespole to imponujące przeżycie. Fińskie Siły Obronne mają ograniczone możliwości i do działań odstraszających potrzebują wsparcia NATO. - Przez ostatnie dwa lata trenowaliśmy walkę. Jesteśmy gotowi do bardzo szybkiej obrony naszych sojuszników na wschodzie - zapewniają norwescy dowódcy.