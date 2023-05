Finlandia coraz bliżej Azji. Zacieśniają więzy w obawie przed Rosją

Oba kraje, choć po przeciwnych stronach globu, są zaniepokojone sytuacją w Ukrainie. Prowadzi to do zacieśnienia między Finlandią a Japonią współpracy wojskowej, w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony, powiedziała w niedawnym wywiadzie dla "The Japan Times" Tanja Jaaskelainen, ambasador Finlandii w Japonii.