"WSJ": Amerykanie ujawniają. Następny cel Ukrainy

Jak informuje "The Wall Street Journal", zdjęcia satelitarne pokazują, że Rosjanie zbudowali skomplikowaną sieć przeszkód na froncie. Są to okopy przeciwczołgowe, betonowe bariery zwane smoczymi zębami i pola minowe. Znajdują się one głównie w południowych regionach Zaporoża i Chersoniu, które zdaniem analityków najprawdopodobniej będą następnym celem ataków sił ukraińskich.