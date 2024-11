Nagle zadzwonił telefon. "Dzwonią do pani, że się pani mija z prawdą"

W programie doszło do spięcia między Anną Zalewską z PiS a Krzysztofem Hetmanem z PSL. Europosłanka PiS zarzuciła PSL poparcie dla Rafała Trzaskowskiego, co Hetman stanowczo zaprzeczył. W trakcie rozmowy niespodziewanie zadzwonił telefon Zalewskiej. - Dzwonią do pani, że się pani mija z prawdą - rzucił Hetman, po czym Zalewska się uśmiechnęła.