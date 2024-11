Żądają zmian w wieku emerytalnym. Ministerstwo ma trzy miesiące

"Z usług listonoszy korzysta niemalże każdy obywatel i każda instytucja. Praca ta musi być wykonywana w każdych warunkach atmosferycznych – zarówno w 40 stopniach Celsjusza, jak i minus 20. Do tego praca jest wykonywana w każdych warunkach pogodowych , czyli także, kiedy pada deszcz, śnieg, grad, wieją silne wiatry, również podczas upałów. Od kilku lat ekstremalne upały występują w całym okresie letnim" - czytamy w piśmie związkowców wysłanym do ministerstwa.

"Każdy listonosz nosi ciężką torbę, pieniądze oraz urządzenia elektroniczne do obsługi korespondencji. Listonosz musi wchodzić do każdego budynku, a zatem również do budynków brudnych, pachnących ekstrementami, alkoholem i innymi substancjami. Nadto listonosz ma styczność zarówno z osobami zdrowymi, jak i chorymi. Często jest narażony na kontakt z agresywnymi, wulgarnymi osobami, a także z niebezpiecznymi psami – czytamy w piśmie związkowców wysłanym do ministerstwa" - dodano.